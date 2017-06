Tutta la felicità di Strakosha: "Un anno indimenticabile concluso con una bellissima vittoria"

Una stagione incredibile quella di Thomas Strakosha che si è preso tutto quello che c’era da prendere. Maglia da titolare della Lazio (sfruttando qualche acciacco di Marchetti) e dell’Albania, con la quale ha chiuso le sue fatiche vincendo per 3-0 in casa di Israele. Dall’esordio del 20 settembre a San Siro contro il Milan alla sfida di ieri, un cammino segnato dalle soddisfazioni nei derby, l’esordio con l’Albania al Barbera contro l’Italia e prestazioni che lo hanno relegato tra i prospetti migliori della Serie A. Il classe ’95 ha espresso tutta la sua gioia tramite Instagram: “Un anno indimenticabile si è concluso ieri sera con una bellissima vittoria”. Il portiere biancoceleste ha parlato della vittoria sull'Israele anche ai microfoni di Lajmesportive.net: "Ringrazio tutti i miei compagni per la vittoria, abbiamo fatto una bella prestazione oggi. Sono orgoglioso di far parte di questa squadra, così si può andare in vacanza più sereni". Poi su Berisha: ​"Se mi debba temere? In Nazionale è un'altra cosa, i meccanismi sono doversi rispetto a quelli dei club. Non ci sono troppe pressioni, tutti siamo chiamati a dare il meglio e a farci trovare sempre pronti". Infine su chi in famiglia gli avesse fatto più complimenti: "Sicuramente si sono sbilanciati mia mamma e mio fratello, mio papà invece è sempre molto critico".

🇮🇹Un anno indimenticabile si e concluso ieri sera con una bellissima vittoria🇦🇱nje vite i paharrushem perfundoj me nje fitore te bukur Un post condiviso da NEVER GIVE UP (@thomas_strakosha) in data: 12 Giu 2017 alle ore 05:27 PDT