Calciomercato Lazio, per Cataldi futuro in bilico. Intanto spunta l'ipotesi Verona...

Prima l'Europeo con l'Under 21 (stasera l'esordio contro la Danimarca), poi Danilo Cataldi penserà anche al suo futuro. La scelta di andare in prestito al Genoa non ha giovato molto al giovane centrocampista, che almeno per il momento, non sembra rientrare più nei piani di Simone Inzaghi. Al suo rientro dalla Polonia, Cataldi dovrà prendere una decisione su quello che sarà il suo futuro. L'ipotesi più plausibile è quella di andare un altro anno in prestito per provare a rilanciarsi. Sul mercato non ha una valutazione precisa, e per lui si è fatto avanti, come riportato nella consueta rassegna stampa di Radiosei, solamente il neopromosso Verona. Una piazza però importante, che potrebbe sicuramente permettergli di giocare con continuità e di cui potrebbe giovare per le stagioni a venire.