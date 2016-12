Luis Alberto, dalla Spagna sicuri: "Il 5 di gennaio tornerà al Depor". Il ds Barral: "Ci piace, ma..."

Fonte: Gabriele Candelori - Lalaziosiamonoi.it

Potrebbe essere giunta già al capolinea l’avventura di Luis Alberto alla Lazio. Tra mancate convocazioni e un magro bottino di sole due presenze, lo spagnolo potrebbe chiudere la sua esperienza a Roma dopo quattro mesi, restando etichettato come un oggetto misterioso. In Spagna il Depor è intenzionato a riprendersi l’esterno ex Liverpool, approdato nella Capitale per una cifra vicina ai 5 milioni. Si parla già di un principio d’accordo tra il giocatore e il club. E nella penisola iberica il giornalista di Radio Coruña Fran Hermida giura di aver ascoltato in zona mista la frase: “Il 5 di gennaio Luis Alberto starà al Riazor (lo stadio del Depor, ndr)”. Come spiegato poi dallo stesso collega in un tweet, al momento la trattativa è però bloccata. Il motivo? La Lazio vorrebbe monetizzare dalla cessione del classe ’92, mentre il club della Galizia non sarebbe intenzionato ad acquistarlo a titolo definitivo. La conferma arriva dalle parole del Ds Richard Barral, riportate da AS.com: "Abbiamo provato a prenderlo in estate, ma aveva una valutazione troppo alta. Ci piace: è polivalente, però al momento non stiamo trattando con la Lazio". Una situazione destinata a regalare comunque nuovi sviluppi. Nonostante l'occasione regalata dalla partenza di Keita per Coppa d'Africa, il futuro di Luis Alberto è tutt'altro che scritto.

Cuenta @franhermida1 que la negociación para el fichaje de Luis Alberto está atascada #Dépor #Mercado — www.deporsempre.com (@DEPORSEMPRE1) 27 dicembre 2016

