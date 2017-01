Wigan, Powell ha problemi muscolari. E la pista Ravel Morrison si rafforza...

Fonte: Claudio Cianci- Lalaziosiamonoi.it

Ravel Morrison è ancora un giocatore della Lazio, anche se ormai fa strano parlarne come di un tesserato biancoceleste. L'inglese si trova in Patria e nel corso delle ultime settimane si è allenato con il Wigan. Lo stesso tecnico del club inglese, Warren Joyce, ha dichiarato che potrebbe essere una grande opportunità averlo in rosa. Ma ormai non è l'unico motivo per cui Joyce è interessato a Morrison. Il centrocampista del Wigan, Nick Powell, si è infortunato ed ha un problema al bicipite femorale che gli sta causando parecchi problemi, come ha spiegato Joyce al Wigan Evening Post : "E' deludente per il giocatore, prima di tutto credo che lui faticherà ancora a giocare in questa stagione, Sarà un altro anno deludente per lui. Tutto quello che può fare è non sentirsi dispiaciuto e cercare di tornare più forte e più in forma". Parole chiare: al momento Powell è alle prese con questo problema fisico. Dunque, essendo il classe '94 un trequartista, la pista che porta a Morrison si rafforza. Come riporta Sky Sport UK, il ruolo è lo stesso (trequartista) ed uno come il laziale potrebbe fare al caso del Wigan.

