5 anni fa se ne andava Chinaglia: il ricordo della Lazio

Bandiera; così si può e va definito un campione come Giorgio Chinaglia. Long John fu il calciatore simbolo della Lazio degli anni ’70. Altro calcio, altri tempi, altro gruppo di atleti. Ma quella compagine così furente ed esuberante, controllata da Maestrelli vinse il primo scudetto della storia del club capitolino. Chinaglia con le sue 24 reti realizzate in 30 partite trascinò la squadra alla vittoria nella stagione 1973-1974. E quando il 31 marzo del 1974 alzò quel dito contro la Curva Sud al termine di un derby vinto divenne ancor più immortale agli occhi dei tifosi. Chinaglia incarnava ed incarna ancora la lazialità. Mai nessuno come lui. Nessun numero 9 in casa Lazio potrà mai eguagliare le sue gesta, fatte d’amore per i propri colori. Inoltre fu anche presidente dei capitolini per un breve periodo di tempo. A prescindere, comunque, dalle rievocazioni storiche quello che veramente conta è l’impatto avuto su un’intera generazione, che ha tramandato il suo nome facendolo diventare immortale con il coro ‘Giorgio Chianaglia è il grido di battaglia!’. Perché di Long John se si è laziali ci si ammala inguaribilmente. E proprio il primo aprile 2012, esattamente cinque anni fa,il grande condottiero si è spento in America, lasciando solo enormi dispiaceri a tutti i laziali sparsi per il mondo. Ma il suo ricordo, quello non si spegnerà mai finché ci sarà un singolo tifoso biancoceleste in vita. Ed ecco puntuale anche il ricordo della S.S. Lazio che, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio portale ufficiale, ha voluto omaggiare Chianaglia: "Cinque anni fa ci lasciava Giorgio Chinaglia, bandiera biancoceleste e vincitore del primo Scudetto della S.S. Lazio. Quel dito puntato, quel rigore battuto contro il Foggia, quei 24 gol nel 1973/74, sono immagini che il popolo biancoceleste non dimenticherà mai. Nel cuore di tutti è sempre vivo il suo ricordo".