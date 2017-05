50 anni di 'Gazza', gli auguri di Signori: "Un campione di calibro mondiale e un generoso. I suoi scherzi..."

50 anni di Paul Gascoigne. Il genio e la follia al servizio del calcio. Sono bastate tre stagioni e meno di 50 presenze per far innamorare i tifosi della Lazio. Che nel 2012, in occasione della sfida europea col Tottenham, lo accolsero con una vera e propria ovazione. Chi ‘Gazza’ lo conosce bene è Giuseppe Signori. L’ex compagno di squadra ha voluto fargli gli auguri attraverso i microfoni di Radio Incontro Olympia: "Innanzitutto, tanti e tanti auguri. I suoi primi 50 anni. Speriamo che riesca a viverne ancora tanti. Gliene auguri altri 50 nella speranza riesca a risolvere le problematiche degli ultimi anni. È un ragazzo che ha sempre cercato di dare il massimo, essendo positivo con gli altri. Forse questa sua generosità l'ha pagata frequentando persone che l'hanno portato a fare degli sbagli". Un uomo a detta di tutti dai grandi valori: "Non è una coincidenza, è la realtà delle cose. È stato sempre dipinto come uno che beveva ma non era assolutamente così. Abbiamo vissuto anni fantastici. Quando ci frequentavamo e magari si faceva tardi quella sera era il primo poi a presentarsi a Tor di Quinto, tirando il gruppo. Non risentiva di quando si beveva un po' di più, noi invece non eravamo abituati. Aveva grande voglia e spirito di sacrificio. Ha fatto cose importanti e poteva fare di più. Nonostante la vita senza regole ha fatto vedere il grande campione che era".

RIMPIANTI, SCHERZI E AUGURI - "Mi ricordo il Gascoigne dei Mondiali Italia '90. Ovvio che l'infortunio prima di venire a Roma l'abbia condizionato. La vita è fatta di momenti e certe volte di sfortuna. Era l'ultima partita e probabilmente avrebbe cambiato destino e carriera di Gazza". Tanti gli aneddoti sull’inglese: "Lui passava dall'essere serio a fare lo scherzo più incredibile magari prima della partita più importante. Cercava di sdrammatizzare tutti i momenti. Era una mina vagante. Non si sapeva quale poteva essere la sua reazione o la sua burla. Eravamo sempre molto tesi e sull'attenti. Mi trovai una razza completamente sopra il parabrezza, aperta, che mi copriva la visuale. Delle ali enormi. All'epoca si usavano le targhe in cartone, e Manzini aveva appena comprato la macchina. Gazza puntualmente gli cambiava le lettere e i numeri. Tutte cose impensabili ma che se lui intravedeva, faceva. Col sorriso sulle labbra. Lui non accettava che un giovane avesse un atteggiamento altezzoso. Tu ancora ne devi fare di strada, è giusto che corri e ti sacrifichi. Questo era il suo pensiero verso i 18 anni. Era così, molto rispettato". Gazza ha dato tanto alla Lazio: "Innanzitutto era un campione di calibro mondiale. Sicuramente anche per lui che era dopo la Regina di Inghilterra la persona più famosa, l'impatto fu incredibile. I giornalisti fecero a botte, calpestandosi per riuscire ad avere una foto. Erano obbligati ad averla. Capisco che tutto questo creava armonia ma anche grande stress. A livello mediatico non aveva una vita tranquilla. I fotografi gli erano addosso, ha avuto poco spazio nel privato". La chiusura con un messaggio: "Gli direi che vorrei rivederlo in forma come 4-5 anni fa a Malta per l'amichevole Inghilterra 90-94 vs Italia 90-94. La speranza è che riesca a ribaltare le sorti che gli ha riservato la vita. Ha sempre fatto del bene agli altri".