50 volte Gascoigne, Zoff: "Un artista, ero molto legato a lui. Mi ha fatto soffrire, disperare e gioire..."

50 anni di Paul Gascoigne. Mezzo secolo di genio e sregolatezza, cinquant'anni da "artista, mi sono sempre piaciuti gli artisti. Ma lui mi ha fatto soffrire, disperare e gioire insieme". Lo racconta così Dino Zoff. L'ex allenatore lo conosce bene, ha avuto modo di approfondire il discorso Gazza proprio sulle rive teverine. Intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, l'ex portiere ha fatto gli auguri a Gascoigne: "I miei migliori auguri sono quelli di continuare a vivere con i dovuti modi, non come ha fatto fino ad esso. Le sue disavventure erano purtroppo prevedibili, Gascoigne non era gestibile. Preventivavo questi periodi difficili in virtù dei problemi visti già durante la carriera agonistica. Mi ha fatto soffrire, disperare e gioire insieme. Gli auguro che da questi 50 anni trovi anche soddisfazioni dal punto di vista umano. E spero che questi 50 anni gli abbiano insegnato tanto, verso un futuro migliore".

L'ADDIO DI GASCOIGNE - "Non fu un sollievo. Anche nel disastro del comportamento era sempre un artista, aveva sempre la parola per cui volergli bene. Il dispiacere è che non potesse continuare alla grande fino a 40 anni. Io ero molto legato. A me sono sempre piaciuti gli artisti, perché i portieri non lo sono. Le situazioni delle volte non si possono cambiare".

UN ARTISTA GENEROSO - "Era tutto. Nei confronti di tutti era straordinario, generoso. Era delle volte bugiardo quando voleva una cosa. Pur di andare in Inghilterra raccontava delle scuse, io gli dicevo di non fregarmi, che lo sapevo che ci sarebbe andato. Ero veramente affezionato a lui. Intravedevo l'artista che c'era in lui. Le somiglianze nelle persone? Si, si divertiva a trovare queste cose, come fosse un pittore. Ti diceva delle cose che ti sorprendevano".