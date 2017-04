Anellucci: "La posizione di Keita si sta ammorbidendo, Inzaghi decisivo. È un martello pneumatico con lui..."

Derby perso, finale in tasca. Epilogo magnifico per Simone Inzaghi e la sua Lazio. Capitolo rinnovi, Claudio Anellucci, noto agente Fifa, ai microfoni di Radio Incontro Olympia, ha commentato la situazione legata a Keita: "Voci di corridoio, i cosiddetti e classici rumors di mercato, mi dicono che la posizione di Keita verso la Lazio si stia ammorbidendo. In tal senso, decisivo sta risultando il lavoro che sta svolgendo Inzaghi. Simone sta ricoprendo un ruolo fondamentale in questa faccenda, praticamente è un vero e proprio "martello pneumatico" con il ragazzo, vedremo presto che cosa succederà...".