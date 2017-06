Ballotta: “Marchetti non lo vedo secondo, dovrà andare via. Biglia? Una scelta personale”

Il calciomercato impazza, con la Lazio al centro di tante voci in entrata e in uscita. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio l’ex portiere Marco Ballotta ha detto la sua: “Sarà un’estate calda, ma chi prima arriva meglio alloggia visto che i giocatori non sono molti. Marchetti da un paio d’anni ha un rendimento altalenante, non lo vedo secondo quindi dovrà andare via. Strakosha è giovane e ha bisogno di un portiere esperto a fianco. Non si può dire oggi quale sarà il futuro di Marchetti, anche se vedo dura una sua permanenza, a meno che non accetti un ruolo da comprimario. Giusto prolungare l’accordo con Inzaghi, sono quasi 20 anni che è alla Lazio. Il rinnovo l’ha meritato sul campo e la società ha fatto bene a confermarlo. Lo scorso anno Simone è partito da una situazione difficile e abbiamo visto che stagione ha fatto: quest’anno anche a fronte di partenze la squadra può essere rinforzata con i soldi incassati. Per Biglia è l’ultimo contratto importante, non è più giovanissimo e il Milan sembra avere intenzioni serie. I compagni non possono riuscire a convincerlo a rimanere, è una scelta puramente personale. Balotelli? Un grande punto interrogativo, sono troppi gli anni in cui non ha fatto nulla. La Lazio può correre il rischio, anche se una squadra dovrebbe avere delle basi più sicure. Certo se riuscisse a trovare una certa continuità sarebbe un grande giocatore. Il settore giovanile è importantissimo, si devono portare i ragazzi in prima squadra. Non se ne devono indovinare 3 all’anno, ma almeno uno ogni 2 anni sì”.