Baronio: "Lazio competitiva, ma grandissimo il lavoro di Inzaghi. Simone merita il grande calcio"

Dopo aver lasciato la panchina della Nazionale Under 19, Roberto Baronio vuole la panchina di un club per continuare la sua carriera da allenatore. Nel frattempo l'ex centrocampista, intercettato da calciomercato.it, ha detto la sua sulla stagione della Lazio e di Simone Inzaghi: "Penso che quest'anno i biancocelesti avessero una grande rosa, erano una squadra molto competitiva. La società ha avuto la fortuna di trovare un allenatore che si è dimostrato all'altezza. Dico la fortuna perché all'inizio non era in previsione Inzaghi come allenatore, poi per varie circostanteze hanno deciso di puntare su Inzaghi. Poi Simone è un amico, quindi mi viene anche facile parlar bene di lui. Penso che abbia fatto un grandissimo lavoro. Ha meritato la riconferma e ha meritato di stare nel calcio che conta perché ha dimostrato il suo valore guidando una squadra a raggiungere il proprio obiettivo, che era quello dell'Europa, e facendo giocare questa squadra in modo molto brillante e piacevole anche da vedere. La rosa era forte, ma l'allenatore ha grande meriti".