Bastos: "Sportivamente è stato un anno turbolento, spero la prossima stagione sia migliore"

Cala il sipario sul campionato ed è tempo di bilanci e valutazioni. Arrivato nell’estate scorsa alla Lazio, non ci ha messo troppo ad ambientarsi. Ogni qualvolta Inzaghi lo ha chiamato in campo, Bastos si è fatto trovare pronto arrivando a collezionare così 11 presenze e 774 minuti. Una stagione di cui il difensore biancoceleste può ritenersi soddisfatto, anche se comunque non è mancata qualche nota dolente, come l’infortunio contro il Milan che lo ha tenuto per un mese fermo ai box. Nel momento dei bilanci perciò qualche rimpianto per Bastos che nel proprio profilo Instagram scrive: “Sportivamente è stato un anno di turbolenze, ringrazio comunque Dio e spero che la prossima stagione possa essere migliore”.

Obrigado Deus por tudo. Desportivamente foi um ano de muita turbulência que próxima temporada seja melhor 🙏🏾 Un post condiviso da Bastos Quissanga (@bastosquissanga) in data: 31 Mag 2017 alle ore 18:15 PDT