Bergonzi bacchetta Di Bello: "C'erano tre rigori per la Lazio, errori gravissimi"

Disastrosa la prestazione di Di Bello, arbitro di Lazio-Inter allo Stadio Olimpico. Nessuna pietà nell'analizzare la sua prestazione da parte dell'ex fischietto, Bergonzi, ai microfoni di Premium Sport: "Il rigore di Murillo su Keita c'è. L'intervento è netto, scomposto. È sicuramente calcio di rigore, primo errore di Di Bello. Il rigore su Felipe Anderson è giusto. È sempre Murillo a far fallo, dando un colpo al brasiliano sul polpaccio. Secondo errore gravissimo del fischietto al 66'. Secondo cartellino giallo per simulazione a Balde Diao Keita, che viene espulso. L'intervento di Medel su Keita vale invece un altro rigore. Il fallo è nettissimo. Incide sulla gara, era già il terzo penalty per la Lazio. L'espulsione di Lulic c'è, corrette entrambe le ammonizioni. Voto finale 4,5, ha fatto due errori determinanti per la partita. Gli interventi di questa sera dovrebbero essere abbastanza semplici. Ai fini del risultato, pur essendo sempre ben posizionato, Di Bello ha commesso gravi errori tecnici".