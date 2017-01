Biava: "La Lazio per battere l'Atalanta dovrà fare la gara perfetta. Gasperini? Il migliore che mi abbia allenato..."

Fonte: Claudio Cianci- Lalaziosiamonoi.it

La Lazio sfiderà l'Atalanta nella prossima partita di campionato. Sarà una partita complicata e delicata: l'avversario giocherà a viso aperto ed è vicinissimo in classifica ai biancocelesti. Per commentare questo match il doppio ex Giuseppe Biava è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3.

Un giudizio sull'Atalanta?

"Quest'anno l'Atalanta ha una marcia in più, sta facendo un campionato straordinario. Si tratta di una partita tosta, la Lazio per vincere dovrà fare una partita perfetta o poco ci manca".

Chi si aspettava una partenza così da parte dell'Atalanta?

"Non se lo aspettava nessuno, dopo un inizio difficile. Invece Gasperini ha puntato sui giovani e tutta la città ha scoperto una squadra che fa divertire e mette in difficoltà chiunque: ha battuto il Napoli, l'Inter e la Roma".

Potrebbe mancare El Papu Gomez contro la Lazio...

"Gomez è quello che fai fatica a sostituire quando manca. Vede la porta, fa assist ed è pericoloso nell'uno contro uno. Ha avuto questo problema fisico, ma lo faranno riposare per recuperarlo domenica".

Un giudizio su Gasperini?

"Gasperini ha cambiato la mentalità: prima c'era l'idea di portare punti per la salvezza. Il tecnico attuale vuole sempre vincere attraverso il bel gioco. La piazza non era abituata, ora stanno lanciando giovani importanti che rendono felice la piazza e il presidente che li vende ed incassa. Basti pensare a Gagliardini e Caldara".

Un giudizio sul settore giovanile dell'Atalanta?

"Il settore giovanile dell'Atalanta è uno dei migliori in Italia, chi ci lavora è molto preparato. Hanno un centro che è uno dei migliori, calcolando che l'Atalanta non è una squadra di prima fascia. C'è un grande investimento del settore giovanile e la società vive di quello".

Ma il merito di questo successo a livello giovanile di chi è?

"I tecnici sono bravi e preparati: fanno scouting dappertutto. Hanno un sacco di persone che vanno a visionare ragazzi ovunque, si tratta di persone qualificate. I frutti quando investi nel settore giovanile poi vengono fuori".

Un giudizio su Kurtic e Petagna?

"Sono due giocatori che non avevano fatto grandi cose negli anni passati: quest'anno il loro segreto sia Gasperini. Io l'ho avuto ed è stato il miglior tecnico che mi abbia mai allenato. Posso citare tanti giocatori che passando per Gasperini hanno ottenuto le loro fortune: basti pensare a Suso, che ora il Milan sfrutta".

Che partita sarà Lazio-Atalanta?

"L'errore della Lazio sarebbe quello di pensare che l'Atalanta sia la squadra della sfida dell'andata. Verrà all'Olimpico per fare la partita. Il vantaggio per i biancocelesti è di sfruttare gli spazi che ti concederanno, visto che gli orobici giocheranno a viso aperto. La Lazio con gente come Felipe Anderson ed Immobile può fare davvero male".

Un giudizio su Berisha?

"Berisha è sempre stato un ottimo portiere, quando giocavo alla Lazio ha sostituto Marchetti quando era infortunato ed ha fatto sempre ottime partite. L'Atalanta ha fatto un ottimo colpo, anche se in prestito...".

Riuscirà Inzaghi a fare tanti punti nel girone di ritorno?

"Inzaghi ha fatto tanti punti, nessuno se lo aspettava ad inizio anno. Sono meritati, l'importante è continuare. Sia con Petkovic che con Reja al ritorno ci sono stati cali e si sono persi punti, speriamo che Inzaghi continui a fare così e che arrivi all'Europa che conta. Ma ci sono tante concorrenti per la Champions League".

