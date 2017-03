Biglia sbarca in Argentina e rifiuta di parlare ai giornalisti: solidarietà a Lavezzi per il caso marijuana

Sono sbarcati in queste ore diversi calciatori della nazionale Argentina: Sergio Aguero, Lucas Biglia, Nicolas Otamendi, Gabriel Mercado, Angelo Correa e Sergio Romero. Dietro l'angolo la doppia sfida contro Cile e Bolivia. Faccia a faccia con i cronisti presenti per il centrocampista della Lazio, accompagnato da Aguero e Romero. I tre hanno spiegato ai media che nessun giocatore avrebbe parlato ai microfoni della stampa. Il motivo? Solidarietà di gruppo ad Ezequiel Lavezzi per quanto accaduto dopo l'ultima gara contro la Colombia a San Juan. In quell'occasione un giornalista aveva affermato di aver visto Lavezzi fumare marijuana durante una manifestazione sportiva nel campus dell'AFA. Una silenzio stampa di cui, al momento, non si conosce la durata.

