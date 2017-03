Tifosi laziali pronti per un altro esodo. A Bologna, la Lazio non sarà mai sola. Dopo la bella vittoria del derby di andata di Coppa Italia, in cui la Nord ha spinto la squadra di Inzaghi per 90', ecco che la 'carica' ci sarà anche in trasferta. Quest'anno non è mai mancata; più di 700 i tagliandi venduti per il settore ospite del Dall'Ara, c'è tempo fino alle 19 di oggi per accaparrarsi altri biglietti. In totale sono 2.500. C'è tanto entusiasmo, e la Lazio con i suoi tifosi vuole correre forte anche in campionato.