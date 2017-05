Bonolis: "Lazio, stasera gioca come hai fatto ultimamente. Tra Keita e Felipe, ecco chi scelgo..."

"Questa sera non vi azzardate a non vincere (ride, ndr). Noi dell'Inter abbiamo un presente indecoroso, ci resta solo il passato, se ci togliete anche quello. Il 'triplete' di Mourinho è una delle poche cose che ancora ci rende orgogliosi, la speranza è che la Juventus non ci tolga anche questo”. Inizia così, l’intervento di Paolo Bonolis ai microfoni di RadioSei. Il conduttore televisivo ha poi analizzato le insidie del match di questa sera: “Questa sera la Lazio per colmare il gap deve fare quello che sempre ha fatto ultimamente. Attendere e ripartire con compattezza. La Juve se si chiude è impossibile perforarla, mentre se riesci a farla aprire, come è accaduto con il Monaco, puoi essere pericoloso. Certamente questa interpretazione la Lazio la conosce, basta pensare ai derby quando la Roma ha pagato dazio. Poi dipende se il pallone riesci a metterlo dentro. La Juventus è più forte, ma fa a meno di Pjanic e Khedira”. Immancabile un commento su Keita e Anderson: “Il brasiliano in questo campionato è molto maturato, è più costante. Keita mi piace molto, li alterna per una maggior freschezza e per non scoprirsi subito. Cambia poco se gioca prima l'uno o l'altro, certo che Keita vede più la porta”.