Cagliari, Rastelli: “Lazio grandissima squadra, per batterla servirà lo spirito visto a Firenze”

La Lazio ha vinto contro il Torino, il Cagliari è uscito sconfitto contro la Fiorentina. Proprio queste due formazioni si affronteranno domenica 19 marzo in Sardegna. E il tecnico rossoblù Massimo Rastelli - come si legge su Gazzetta.it - ha già un’idea di come affrontare i capitolini: “Lazio?Un’altra grandissima squadra. Continuiamo a lavorare, non dobbiamo accontentarci né perdere in motivazioni. Lo spirito deve essere quello di Firenze: contro una squadra forte abbiamo giocato alla grande”.