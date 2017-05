Calciomercato Lazio, ag. Balbuena: "Lavoriamo per liberarlo dal Corinthias e farlo andare in Italia"

Sostituto di de Vrij cercasi: in questa finestra di calciomercato, la dirigenza della Lazio dovrà rintracciare un successore, qualora l'addio dell'olandese mettesse un punto alla sua permanenza a Roma. Tra i profili vagliati dalla dirigenza capitolina, c'è anche quello di Fabiàn Balbuena. Veste la maglia del Corinthias e il suo contratto scadrà il prossimo anno: un candidato che potrebbe quindi risultare interessante anche dal punto di vista economico. Sicuramente un futuro alla Lazio non sarebbe affatto una sistemazione sgradita, per il classe '91. Come vi raccontavamo in esclusiva, infatti, l'agente del difensore aveva sciolto ogni dubbio: "La Lazio è una destinazione possibile per Balbuena, a lui piacerebbe giocare in Serie A e credo che sia pronto”. Nuove indiscrezioni rimbalzano direttamente dal Brasile: l'entourage del giocatore starebbe infatti lavorando per trovare un accordo con il club che gli permetterebbe di approdare in Italia. Un intermediario del ragazzo, Augusto Paraja, ha dichiarato ai microfoni dei media locali: "Stiamo parlando con il Corinthians per stabilire la cifra che sarà necessaria affinché Balbuena possa liberarsi e andare in Italia".