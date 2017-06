Calciomercato Lazio, Anellucci (ag. Fifa): "Serie possibilità che Biglia non vada al Milan"

Le ultime notizie parlano ancora di distanza: quella tra la Lazio e il Milan, che rischia di far saltare il trasferimento del Principito a Milano. Ne ha parlato l'agente Fifa Claudio Anellucci, intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia: "Ci sono serie possibilità che Biglia non vada a Milano. Il Milan ha capito certe situazioni, e sta virando verso un altro profilo meno costoso. Fonti? Lavoro nell'ambiente, certe cose vengo a saperle. Dovesse restare non sarei così scontento, ci sono precedenti positivi. Ci vuole equilibrio comunque. Da tutti. I calciatori sono professionisti. Non si può osannarlo come capitano e poi il giorno dopo criticarli perché non sono tifosi e dovrebbero giocare gratis. Baciare la maglia sono cose del momento, del campo, con i tifosi che ti esultano davanti".