Calciomercato Lazio, dalla Spagna: accelerata per Badelj. Ma l'agente frena: "Solo rumors"

Tra i candidati per il dopo Biglia c'è lui. Milan Badelj, il croato in forza alla Fiorentina cui contratto scadrà tra un anno. Con il Principito sempre più lontano dalla Capitale, il profilo del centrocampista viola si fa ancora più intrigante, per questa finestra di calciomercato. Nei giorni scorsi, però, sembrava che la pista che conduceva a Badelj si facesse complicata: il Valencia è piombato sul giocatore, l'accordo sembrava a un passo. Invece, stando a quanto scrive Plaza Deportiva, l'offerta del Valencia non avrebbe soddisfatto la Fiorentina, ritenuta una cifra insufficiente per far lasciare Firenze al giocatore. Per questo la Lazio si sarebbe infilata nella trattativa cercando di accordarsi con il club nel tentativo di giocare d'anticipo e bruciare gli spagnoli. La società gigliata preferirebbe cedere Baselj all'estero, piuttosto che andare a rafforzare una concorrente in campionato. Ma se la Lazio dovesse accontentare le pretese della Fiorentina, allora la dirigenza viola potrebbe decidersi. Mentre in Spagna sono sicuri dell'evoluzione della trattativa, l'agente del giocatore, Dejan Joksimovic, ha invece preferito smorzare i toni: "Per ora non c’è nulla con la Lazio né con altri club italiani. Sui giornali leggo tante cose, ma sono solo rumours. Se lascerà la Fiorentina? È ancora presto per parlarne”, sono le sue parole alla redazione di Okcalciomercato.it.