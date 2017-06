Calciomercato Lazio, dalla Turchia: il Galatasaray rilancia per Hoedt e offre 5 milioni. Ma la Lazio...

Se non sono sufficienti 3 milioni, ne basteranno 5. Deve aver pensato qualcosa di simile, il Galatasaray. In questa finestra di calciomercato, il club turco vuole accaparrarsi anche un rinforzo in difesa. Le attenzioni di mister Igor Tudor si sono catalizzate tutte su Wesley Hoedt. Il centrale piace, il club ci pensa: sabato, durante il match della Nazionale, il direttore sportivo Cenk Ergun si trovava sugli spalti a prendere appunti. I media locali sono sicuri: il Galatasary è pronto a rilanciare. La prima offerta di 3 milioni è caduta nel vuoto, secondo il portale Sporvadisi.com, la dirigenza alzerà il tiro e metterà sul piatto altri 2 milioni. Basteranno a convincere Lotito? Complicato: a prescindere dalla cifra - difficilmente potrebbe soddisfare le pretese del club laziale, che quest'anno ha assistito a una crescita esponenziale del classe '94 -, per il momento Wesley è tra gli incedibili. La Lazio ci punta, lo tiene in grande considerazione. Una fiducia che verrà ribadita anche dal rinnovo contrattuale, che dovrebbe venire annunciato a luglio.