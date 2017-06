Calciomercato Lazio, Gonzalo Rodriguez ammette: "Voglio giocare per l'Olympiakos!"

Gonzalo Rodriguez si allontana dalla Lazio. L'ormai ex difensore della Fiorentina è uno dei nomi caldi per il calciomercato biancoceleste, ma la pista, che sembrava caldissima appena una settimana fa, sembra raffreddarsi sempre di più. L'argentino, che si è svincolato dai viola, è libero di scegliere il proprio futuro e nelle ultime ore la Grecia sembra essere balzata in cima alle preferenze. Nonostante l'interesse biancoceleste e quello del Boca Juniors, potrebbe essere l'Olympiakos la meta preferita dal giocatore. Il portale gazzetta.gr riporta alcune dichiarazioni dello stesso Rodriguez che sembrano lasciare davvero pochi dubbi sul suo futuro: “Voglio giocare per l’Olympiakos, sono molto interessato a questa prospettiva. È un grande club che mi permetterà di lottare per la Champions League“. Nel calcio però mai dire mai perché ancora non c'è l'accordo con il club ellenico e le cose potrebbero cambiare da un momento all'altro.