Calciomercato Lazio, il ds del Torino Petrachi allontana Baselli: "Quest’anno non parte!"

Lucas Biglia è sempre più vicino al Milan. Già la prossima settimana potranno esserci addirittura le visite mediche, al ritorno del giocatore dagli impegni con l’Argentina. La cessione del centrocampista apre la corsa alla sostituzione, con diversi nomi usciti nelle ultime ore. Tra questi anche Daniele Baselli, classe ’92 del Torino, reduce dal debutto con la Nazionale di Ventura nella sfida contro San Marino. Come aveva riportato la nostra redazione qualche giorno fa, i piemontesi non hanno nessuna intenzione di lasciar partire il ragazzo e stanno trattando il rinnovo del contratto in scadenza nel 2019. Gianluca Petrachi, ds dei granata, ai microfoni di TMW Radio ha confermato la volontà di trattenere il centrocampista: “Baselli lo cercano continuamente ma ho detto al suo agente che quest'anno non lo vendo". Il Torino non molla, ma si sa che le strade del calciomercato sono infinite.