Calciomercato Lazio, l'ag. di Klaassen: "In attesa di conoscere il futuro. Costo? Non meno di 15 milioni..."

Il mercato in entrata in casa Lazio è bloccato, la casella delle entrate rimane ancora vuota. Ma gli occhi e l'interesse di Tare si muovono in più direzioni, soprattutto in Olanda, dove piace l'attaccante dell'Ajax Davy Klaassen. Ai microfoni di Centro Suono Sport è intervenuto proprio il suo agente, Soren Lerby per fare il punto sul suo assistito: "Smentisco ogni trattativa. Noi stiamo aspettando in questo momento, prima di parlare del futuro del ragazzo. Davy in questo momento è concentrato sulla sua Nazionale. Una valutazione? Non saprei, ma meno di 15 milioni non credo proprio".