Calciomercato Lazio, Lo Monaco: "Gomez-Immobile, coppia fantastica. Con Ciro non vedo Muriel"

La Lazio lavora per prepararsi alla partenza di Keita e dare ad Inzaghi la spalla adatta a Ciro Immobile. Per parlare del calciomercato biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, Pietro Lo Monaco. Queste le parole dell'Amministratore delegato del Catania: "Nello scambio Keita-Gomez, da un punto di vista pratico, chiaramente la Lazio prenderebbe il miglior calciatore della Serie A quest'anno. Un giocatore che ha fatto squadra ed ha trasformato l'Atalanta in un team da Europa League. Non a caso i bergamaschi, che stanno vendendo alla grande, il Papu Gomez lo hanno inserito come l'ultimo tassello eventualmente da cedere. Tuttavia l'argentino presenterà sicuramente richiesta di andar via a 29 anni, per l'ultimo contratto della sua carriera. Dal punto di vista pratico dunque i capitolini non perderebbero niente, ritrovandosi in casa un profilo straordinario. Restando puntati sul caso Keita, in termini di valori assoluti, comunque la Lazio ci perde. Giovane, con ampi margini di miglioramento, è sicuramente un profilo importante da almeno 30 milioni. Un profilo che non doveva arrivare a scadenza".

FRA GOMEZ E MURIEL - "Le considerazioni vanno fatte nell'ambito dell'avere una squadra competitiva al quale aggiungere il profilo importante. Pensare di fare un investimento da riciclo sul Papu Gomez è però improbabile. Sono 15 milioni per un calciatore da utilizzare subito, un furetto capace di accende la fantasia dei tifosi. Le carriere si sono allungate, Gomez è integro, fresco. L'alternativa Muriel, insieme a Immobile, faccio invece difficoltà a pensarla. Muriel è un attaccante che svaria e poi punta al centro, identico proprio a Ciro. Mettere insieme calciatori che potrebbero scontrarsi non ha senso. Immobile e Gomez dietro, incolonnato, rappresenterebbero una coppia meglio assortita".

LA PERDITA DI BIGLIA - "I giocatori che danno equilibri e geometrie sono merce rara. Andare a trovare un calciatore con quelle caratteristiche potrebbe diventare un problema. Se hai centrocampisti che tendono a scappare da quel ruolo diventa tutto difficile. Il classico 5 argentino".

KEITA E LO SPAZIO ALLA JUVENTUS - "Alla Juventus non sarebbe titolare. La Juventus segue le sue linee programmatiche e quando ci sono giovani importanti li compra, ma non è detto che giochino subito. Vedi Caldara e Rugani. In prospettiva potrebbe rappresentare comunque la perdita più importante per la Lazio. Questo sebbene dal punto di vista del contesto squadra il peso di Biglia resta fondamentale".