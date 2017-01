Candreva, auguri e ricordi: "Quattro stagioni indimenticabili, buon compleanno Lazio" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Insieme alla Lazio ha festeggiato quattro degli ultimi compleanni biancocelesti. Il 9 gennaio sarà comunque una data speciale anche per Antonio Candreva, che a questa squadra deve il rilancio nel calcio che conta. Il numero 87, oggi all'Inter, non l'ha dimenticato, anzi, nel suo post sulla pagina ufficiale Facebook c'è spazio per i canonici auguri, ma solo dopo i ricordi: "Quattro stagioni indimenticabili...buon compleanno S.S. Lazio!". Il tutto accompagnato da una foto che lo ritrae con la Coppa Italia vinta sulla Roma il 26 maggio 2013. Ricordi indelebili, appunto.