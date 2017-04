Candreva: "Quanti litigi con Pioli alla Lazio. Inzaghi? Voleva rimanessi, sapevo avrebbe avuto successo"

Due giorni fa le parole d'amore verso i tifosi biancocelesti, oggi un passo a ritroso nel tempo per ricordare le frizioni fra lui e Pioli ai tempi della Lazio. Antonio Candreva è tornato a parlare e lo ha fatto nel corso di un'intervista rilasciata a Sportweek, dove ha dichiarato: "Quando Pioli è arrivato all’Inter tutti mi prendevano in giro, mi hanno detto guarda torna tuo papà, perché tra padri e figli ci sono sempre discussioni. Alla Lazio ci sono state molte frizioni che però fanno parte del mestiere, non ci siamo mai mandati a quel paese. Non c’è stato neanche bisogno di dire azzeriamo tutto quanto successo prima, abbiamo solo parlato di come fare bene all’Inter". Infine su Inzaghi: "Ho lavorato con lui l’anno scorso, aveva espresso il desiderio che restassi alla Lazio. Ho sempre detto che avrebbe avuto un futuro importante".