Canigiani: "Ancora qualche tagliando disponibile in Tevere per la gara con la Juve. Da oggi disponibile il kit della finale"

Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 per aggiornare i numeri sulla vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia. Esaurita la Nord e i distinti, c'è ancora disponibilità in Tevere: “Per la finale di TIM Cup c’è ancora qualche tagliando per la Tribuna Tevere ma andiamo verso l’esaurimento. Poi non so se verranno allargati i cuscini di sicurezza tra i vari settori. Comunque si prevede uno stadio degno dell’occasione.Per quanto riguarda la maglia celebrativa da oggi pomeriggio, presso i nostri Lazio Style 1900 Official Store sarà disponibile il kit completo con nomi, numeri e scritta Sèleco. Prosegue anche la Campagna abbonamenti la cui speciale promozione è stata prorogata fino alla fine del campionato. In tal senso, c’è la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento usufruendo di vantaggiosissime promozioni. I ragazzi nati dopo il 1° gennaio 2003, in particolare, potranno acquistare il loro abbonamento con 50€ in ogni settore dello Stadio. È una occasione da cogliere”.