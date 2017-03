Canigiani: "Domani parte anche la vendita dei Distinti Nord Est!". E sulle barriere...

C'è grande fermento, nella Capitale. Ieri si è aperta la vendita libera per i biglietti del derby, i laziali sono corsi ad acquistare il proprio tagliando per la stracittadina di Coppa Italia. A fare il punto della situazione per quanto riguarda la biglietteria, Marco Canigiani è intervenuto sulle frequenze di Lazio Style Radio: "Stanno esaurendo i biglietti in distinti Nord Ovest, quindi da domani apriremo anche il settore Nord Est. Il prezzo sarà di 40 euro invece che 30. C'è ancora disponibilità in Nord Ovest. Domani inoltre sapremo se con l'eliminazione delle barriere verranno riabilitati i posti in curva, ma sono decisioni che spettano a chi è preposto all'ordine e alla sicurezza. Si tratta di un centinaio di posti che tornerebbero disponibili". Poi sulla maglia che i biancocelesti indosseranno durante Sassuolo-Lazio: "Ci sarà una maglia speciale per sostenere l'associazione di Don Ciotti. Il presidente si è speso molto a proposito, abbiamo mantenuto questa promessa".