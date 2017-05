Canigiani: “Per la finale di Coppa Italia esauriti Curva e Distinti, contro la Sampdoria previste 40mila presenze”

La finale di Coppa Italia fa gola ai tifosi della Lazio, che durante il primo giorno di vendita libera dei tagliandi per l'evento hanno già preso d’assalto le ricevitorie. Lo testimonia il responsabile del marketing biancoceleste, Marco Canigiani che è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 per fare il punto della situazione: “Oggi la vendita libera per la finale di Coppa Italia ha portato all’esaurimento di Curva Nord e Distinti, è rimasta disponibile solamente la Tribuna Tevere a 120 euro. Per Lazio-Sampdoria invece la vendita procede abbastanza bene, vedremo domani che è il giorno con più affluenza alle ricevitorie visto che le persone non lavorano. Siamo più o meno sui numeri di Lazio-Palermo, secondo me arriveremo molto vicino alle 40mila presenze. C’è ancora disponibilità in tutti i settori, vista la promozione c’è molta richiesta per il settore di Tribuna Tevere. Per quanto riguarda la maglia celebrativa che la squadra indosserà in questa occasione, si può acquistare presso i nostri punti vendita. Per ora è disponibile senza il logo Seleco e le personalizzazioni di nome e numero in quanto l’accordo con la società Seleco è stato sottoscritto pochi giorni fa e la maglia era già in fase di produzione. Tra martedì e mercoledì sarà disponibile con l’integrazione dei dettagli argentati. Le maglie sono in numero limitato (2017, ndr), i tifosi possono scegliere se acquistare ora la maglia e poi tornare per apporre il Kit di personalizzazione oppure attendere la prossima settimana. La maglietta blu ha avuto un grande successo, i tifosi hanno apprezzato questa scelta. Essere stati sorteggiati fuori casa ci ha consentito di usare questo colore, i riscontri sono decisamente positivi”.