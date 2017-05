Canovi a '1900 Tv': "Biglia ha buone possibilità di rinnovo". Su de Vrij e Keita...

Il campionato è agli sgoccioli, la Lazio è già in Europa e punta a blindare, già nella sfida di domenica contro l’Inter, il quarto posto. Ecco allora che si inizia a pensare al mercato, con un particolare occhio di riguardo ai rinnovi. A dire la sua a tal proposito ha parlato, ai microfoni di ‘1900 Tv’, Dario Canovi. Il procuratore ha iniziato da De Vrij : “É uno dei difensori centrali più bravi in Europa. È anche giovane per cui almeno cinque o sei club cercano profili come lui”. Da lui si passa ai casi Biglia e Keita: “Se il giocatore è intelligente, il procuratore non decide. È il calciatore che prende la decisione finale. Secondo me Biglia potrebbe avere una percentuale alta di rimanere. Per quanto riguarda de Vrij e Keita la vedo dura.” Poi sulla possibilità di prendere Rodriguez, al posto di de Vrij, a un milione di euro l’anno: “É in ottime condizioni fisiche, nonostante l’età. Perciò se la Lazio sarebbe disposta a quelle cifre, è perché crede che il giocatore le possa valere”. Sugli intrecci Atalanta-Lazio: “Credo che l’Atalanta abbia finito la campagna cessioni. A meno che non arrivino offerte incredibili, penso che nessuno si muoverà”. Infine una chiusura su quello che potrà essere il colpo dell’estate: “Il calcio olandese è sempre stato un calcio molto caro, non sarà facile acquistare lì. Tare ci ha abituato ad andare a scovare talenti, per cui credo che ci dobbiamo aspettare delle sorprese. Cercherà giovani di talento, non penso arriveranno grandi acquisti”.