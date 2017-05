Cataldi: "Conosco Candreva, i rigori li tira spesso da quella parte. Futuro? C'è tempo"

Tre punti per la salvezza. Il Genoa torna a respirare dopo la vittoria casalinga contro l'Inter. Merito anche della parata di Lamanna, capace di ipnotizzare Antonio Candreva dal dischetto. Ai microfoni de 'Il Secolo XIX' ne parla Danilo Cataldi: “Non pensavo che Lamanna mi avesse visto, invece si è buttato proprio da quella parte. Meno male, pensa se gli avessi suggerito sbagliato… Ho visto che il video del suggerimento è diventato un tormentone sul web, è andato anche su Striscia la Notizia. Ho fatto quello che ho potuto, conosco bene Antonio, ci siamo allenati insieme per due anni e so che la maggior parte delle volte calcia da quella parte. Non so come Candreva l’abbia presa, per adesso non mi ha ancora scritto nulla…”. Il centrocampista del Genoa, in prestito secco dalla Lazio, parla anche del suo futuro: “Adesso penso solo alla partita di domenica, alla salvezza e poi all’Europeo. Per il resto, c’è tempo”. Battuta finale sull'Under-21: “Vogliamo vincere l’Europeo, è il nostro obiettivo. Il gruppo è forte e la rosa è molto ricca di talento”.