Causio: "Lazio bellissima realtà. Keita e i centrocampisti possono mettere in difficoltà la Juve"

Poco più di 24h al fischio d’inizio della finalissima di Coppa Italia. Alla vigilia della sfida tra Juventus e Lazio è intervenuto ai microfoni di Elle Radio l’ex ala bianconera Franco Causio, che in prima battuta ha sottolineato la straordinaria annata degli uomini di Allegri: "Non si può che dir bene dei bianconeri. Anche se domenica scorsa è arrivata la sconfitta all'Olimpico, credo che domani vedremo altri uomini in campo: parlare di triplete continuamente magari non porta fortuna, ma credo che sarà un'altra Juve che si giocherà al massimo le possibilità di conquistare uno dei tre obiettivi stagionali. La Lazio è una bellissima realtà di questa stagione e mi aspetto una splendida partita. Come può mettere in difficoltà la Juve? Innanzitutto con i centrocampisti, poi sarà importantissimo il ruolo di Keita. Qualche lacuna la Lazio potrebbe evidenziarla in difesa, ma la squadra di Simone Inzaghi è sicuramente equilibrata e merita il posto che occupa in campionato. Non è facile mettere in difficoltà la Juventus che contro i giallorossi domenica ha tirato un po' i remi in barca, considerando anche i tanti titolari tenuti a riposo. Questa sconfitta li ha fatti sicuramente guardare in faccia nello spogliatoio e ha permesso loro di fare quadrato." Poi un consiglio ai giocatori su come affrontare un appuntamento così importante: "Ognuno la gestisce alla sua maniera, ricordo che nel Mundial '82 giocatori importantissimi non riuscirono a dormire la notte prima della finale. La preparazione è individuale, ricordo che Bearzot passò tutta la notte a parlare coi giocatori che rimasero svegli. Un modo per tranquillizzarli prima della partita decisiva."