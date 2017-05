Chiesa: "Mercoledì ci sarà la vera Juve! Keita o Felipe Anderson? Inzaghi deve scegliere come vuole giocarsela"

Archiviata la Fiorentina, la Lazio si tuffa nella Coppa Italia. Ne parla ai microfoni di Radio Incontro Olympia, Enrico Chiesa: "Non credo che mercoledì ci sarà la stessa Juventus. È una finale e i bianconeri ci hanno abituato che nelle partite decisive cambia. La Roma è stata brava a sfruttare gli errori degli uomini di Allegri. Comunque le percentuali restano 50 e 50, la Lazio se la gioca in casa. Bisogna solo capire come la Juventus archivierà la sconfitta contro i giallorossi. Dalle interviste sembrano esserci stati da subito forti richiami. La finale di Coppa Italia credo che comunque esuli da tutto questo. Non parlo solo di motivazioni, ma dell'adrenalina che ti dà". Qualcuno parla di Juventus stanca, ma l'ex attaccante non la pensa così: "Non mi sembra. Fino al vantaggio avevo visto una buona squadra. Il pareggio immediato invece credo abbia inciso. Ha scosso la Roma e spento i bianconeri. Per i primi trenta minuti la Juventus mi sembrava in controllo della gara". In casa Lazio c'è il ballottaggio Keita e Felipe Anderson, l'ex biancoceleste non si sbilancia: "Quello che scegli, scegli bene. Keita sta molto bene, sta facendo gol. Dopo un periodo di alti e bassi ha trovato continuità. Dipende come vuoi giocartela. Keita è più attaccante, mentre Felipe Anderson fa più un lavoro di raccordo col centrocampo. Inzaghi, le sue idee, come vorrà affrontare la Juventus. Sono valutazioni che uno deve considerare". La Juve dovrà fare i conti con le assenze di Pjanic e Khedira: "Ultimamente avevano trovato una grande sintonia. La grande forza fisica di Khedira al servizio della grande tecnica di Pjanic. Vedremo chi giocherà ma sono sicuramente due perdite importanti". Parolo è in dubbio: "Spero che recuperi. È un calciatore importantissimo. Magari si vede poco, ma si fa sentire in tutte le zone del campo. Aiuta compagni". Sul calo della Juventus aggiunge: "Tre partite ci possono stare, soprattutto alle porte del sesto Scudetto e dopo il cammino di Champions. Il turnover difensivo? Gli uomini sono determinanti. In un contesto del genere, la finale di Coppa Italia, cambia poco. Giocheranno quelli che stanno meglio tranne a centrocampo dove ci sono certe defezioni". La Lazio deve cercare di scardinare la Juventus, ma Chiesa è convinto che il mister laziale l'abbia preparata bene: "Ogni partita è una storia a se ed è secca, quindi strana. Sarà una gara equilibrata che dipenderà da tanti fattori. La Lazio è brava a chiudere spazi e ripartire con Keita e Immobile. La Juventus però conosce le sue grandi qualità ed ha davanti Higuain che può essere determinante. Difficile capire quale potrà essere la tattica giusto. Nella Lazio è determinante il collettivo. Bravo Simone Inzaghi. Non ci saranno singoli, ma un gruppo forte". Meglio la Juventus ancora con lo Scudetto in bilico: "Il calendario è questo, bisogna essere bravi ad arrivare bene alla finale. Non credo che Roma-Juventus condizionerà Juventus-Lazio. A quei livelli si azzera tutto". Neto titolare contro la Lazio: "La Juventus la pensa sempre così, da anni, a livello di portiere. Non ci sarà nessun dubbio e nessuna scelta da fare. Neto è il portiere della Coppa Italia".