Colonnese: "Wallace sorpresa positiva grazie a Inzaghi. Domenica col Crotone gara impegnativa..."

Una Lazio da record, e un campionato di grande crescita per tutti i giocatori della rosa. Francesco Colonnese, ex difensore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare della stagione degli uomini di Inzaghi. Solo elogi, ma anche un avviso per la gara col Crotone di domenica, che chiuderà il campionato. “La difesa biancoceleste quest’anno ha fatto molto bene. Il reparto è stato molto affidabile: sarebbe importante confermarlo per la prossima stagione perché quest’ultimo potrebbe consolidarsi e crescere ulteriormente. Cerca sempre il contatto ed è molto forte nell’uno contro uno: è un ottimo giocatore, ma può ancora migliorare. Finora ha giocato nella difesa a tre, ma può anche essere inserito in un reparto a quattro uomini. Wallace non lo conoscevo, è stata una sorpresa positiva. È molto giovane e può sicuramente migliorare. Inzaghi li ha inseriti al meglio. La Lazio ha una difesa ben collaudata. Il prossimo anno la Prima Squadra della Capitale affronterà anche l’Europa League e, per questo, avrà bisogno di grande esperienza. Inzaghi mi piace molto: esprime un calcio moderno ed è stato bravo ad insegnare diversi sistemi di gioco ai suoi uomini".

Poi conclude: "La Lazio non ha mai avuto un modulo fisso, è riuscita sempre a cambiare pelle a seconda delle necessità. Non si basa sul solito dettame tattico ed è giusto così: nel calcio di oggi è giusto variare sistemi di gioco. La Juventus è molto forte ed è composta da giocatori di primissimo livello: ha meritato di vincere la Coppa Italia, nonostante la squadra biancoceleste avesse giocato al suo meglio. La Lazio deve blindare il quarto posto e domenica avrà voglia di ottenere un risultato positivo. Il Crotone d’altro canto, vorrà ottenere la salvezza tra le mura amiche. I biancocelesti sono attesi da una gara molto impegnativa, non sarà affatto facile. La Prima Squadra della Capitale può vantare attaccanti di grande velocità; quando questi godono di spazi da prendere, sono devastanti. È giusto che ogni membro della squadra abbia il suo spazio".