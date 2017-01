Corradi: "Bravo Simone, questa Lazio può lottare per la Champions. E magari vincere la Coppa Italia..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

Una vittoria sofferta ma meritata. Si è chiuso con il successo contro il Crotone, il girone d’andata della Lazio. Trentasette i punti in totale messi in cascina dalla squadra di Simone Inzaghi che, ora, non vuole fermarsi. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Bernardo Corradi ha fotografato la situazione in quel di Formello e non solo: “Se analizziamo il girone d’andata, la Lazio ha fatto benissimo, al di sopra di ogni aspettativa. C’è da porre attenzione sul fatto che la Lazio ha subito più gol nell’ultima mezzora, su questo Simone potrà lavorare. La Lazio ora lotta per la Champions League, gli obiettivi in corso d’opera sono sicuramente cambiati. Simone è stato molto bravo, ha ricreato l’ambiente. Peccato per gli scontri diretti, su questo la Lazio è stata un po’ deficitaria”.

RICORDI BIANCOCELESTI – “Io il mio ricordo della Lazio ce l’ho vivo tutti i giorni perché tanti dei miei ex compagni li vedo spesso, vivendo a Roma. Ogni tanto commentiamo la partita, oppure ci chiediamo se ci piacerebbe tornare a giocare. Il più forte è Stefano Fiore: i piedi non invecchiano mai! Lazio-Crotone? Contro queste squadre rischi alla fine anche di perderle, la Lazio ha vinto anche se mancavano due come Keita e Felipe Anderson”.

COPPA ITALIA – “Ho avuto la fortuna di giocare all’estero ed è una competizione alla quale tutte le squadre puntano. Qui sembra che non interessi a nessuno. Secondo me è qualcosa che andrebbe cambiato. La Lazio fa bene a puntare sulla Coppa Italia e a lottare per vincerla”.

Ti potrebbe interessare anche:

TIM CUP, IN VENDITA I TAGLIANDI PER LAZIO-GENOA

CATALDI PARLA DEL PROPRIO FUTURO