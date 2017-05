Cucchi: "Lazio, che sorpresa l'Europa con tutto questo anticipo! Inzaghi? Presto ambito dai top club..."

Una voce storica, diventata familiare a tanti appassionati di calcio italiani: Riccardo Cucchi, radiocronista di Radio Rai andato in pensione lo scorso febbraio dopo aver raccontato Inter-Empoli. La fede laziale era stata celata dietro lo schermo della professionalità, ma adesso Cucchi può guardare la partite semplicemente da tifoso. Intervenuto ai microfoni di Violanews.com, l'ex radiocronista ha commentato l'andamento di Lazio e Fiorentina, in vista della sfida di domani: “Non mi aspettavo né questa Lazio né una Fiorentina così altalenante. Non mi aspettavo che i biancocelesti potessero conquistare la finale di Coppa Italia e la qualificazione europea con così largo anticipo. Penso che sia da considerare la squadra rivelazione della Serie A insieme all’Atalanta. Al contrario mi aspettavo una Fiorentina più competitiva, viste le ambizioni e la qualità dell’organico a disposizione di Sousa, che stimo. Da un lato ci sarà una formazione molto galvanizzata, la Lazio, dall’altro una molto delusa, la Fiorentina, che cercherà di scendere in campo con le giuste motivazioni per chiudere bene il campionato”.

INZAGHI - Un capolavoro, quello del mister biancoceleste. E pensare che in estate non era lui a essere atteso sulla panchina laziale: “Sono le cose strane del calcio. Inzaghi era destinato altrove, mentre la Lazio aveva puntato su Bielsa. Lotito ha poi ripiegato su Inzaghi scoprendo di avere in casa un tecnico di valore. Inzaghi sta crescendo e lo sta facendo abbastanza in fretta. E’ giovane, ha bisogno di maturare ancora, ma le premesse sono buone. Penso che si rivelerà presto uno dei migliori allenatori della Serie A e che sarà ambito dalle migliori squadre. E’ pignolo ed è riuscito a creare un gruppo. La squadra gioca con allegria e umiltà che è un’altra caratteristica di Inzaghi”.

MERCATO, SUGGESTIONI DA FIRENZE - “Mi piace molto Kalinic, anche se la Lazio ha già Immobile. Se Keita, come si legge, dovesse andar via, sarebbe bello avere un attaccante come il croato. Alcuni suoi gol mi hanno impressionato per la loro qualità. Forse è discontinuo, questo è il suo piccolo difetto, ma è un grande giocatore sul piano tecnico. Per quanto riguarda il contrario, la Fiorentina potrebbe aver bisogno di un uomo d’ordine perché a volte non gioca un calcio lineare. Uno come Biglia potrebbe tornare utile ai viola. E’ un po’ in là con gli anni, ma è un giocatore di grande intelligenza tattica, soprattutto segue molto le indicazioni del proprio tecnico”.

FIORENTINA-LAZIO - “La Lazio ha dimostrato di avere una grande intelligenza tattica, frutto del lavoro di Inzaghi. E’ una squadra molto pragmatica. Non aspira al possesso palla e ad essere spettacolare come altre squadre come il Napoli, la Roma o la stessa Fiorentina. La Lazio punta ad esaurire l’entusiasmo degli avversari con una difesa arcigna, provando a colpire in contropiede. I biancocelesti potrebbero avere la testa alla finale di Coppa Italia, difficilissima, ma per loro sarà l’occasione di dimostrare ai propri tifosi quanto siano cresciuti. Questo potrebbe essere un vantaggio per la Fiorentina, ma la Lazio è una squadra insidiosa, se le si lascia spazio, può essere pericolosa".

ATTENTI ALLE STATISTICHE POSITIVE... - "Fare un pronostico? Sono poco abile in questo, e lo dimostra la mia incapacità di fare tredici alle schedine. Sarà una partita molto aperta, da tripla. Negli ultimi confronti c’è una piccola tradizione a favore della Lazio. Questo potrebbe essere un dato negativo perché, statisticamente, le tradizioni sono fatte per essere abbattute. Mi auguro che sia una bella partita, che non ci siano tensioni e che i tifosi di Fiorentina e Lazio facciano il tifo per le proprie squadre perché andare allo stadio vuol dire divertirsi, il calcio è gioia”.