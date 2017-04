De Marco: "Per Orsato errori pesanti. Brutta simulazione di Strootman, rischia tre giornate"

Una moviola, la nostra, che trova conferme anche nelle sentenze dell'ex fischietto De Marco. Ai microfoni di Mediaset Premium il giudizio finale su Orsato è catastrofico. Confermato il rigore con conseguente cartellino rosso per fallo di Fazio su Lukaku nel primo tempo. Confermato il rigore per fallo di Fazio su Keita nella ripresa. Soprattutto confermata la simulazione di Kevin Strootman colpito da uno spostamento d'aria col piede di Wallace a distanza abissale. De Marco, in conclusione, avverte il giallorosso: "Brutto gesto, veramente. Ci sono gli estremi per la prova tv e penso per una squalifica di tre giornate".