De Vito, presidente Assemblea Capitolina: "Caro Lotito, ci presenti il progetto stadio e ne parliamo"

Stadio Lazio? In Campidoglio ora aspettano il progetto. In una nota all’Ansa, il presidente dell’Assemblea Capitolina Marcello De Vito, ha commentato l’idea: "A Lotito dico, ci presenti un progetto e faremo le nostre valutazioni. Se arriverà un progetto anche dalla Lazio lo valuteremo con lo stesso interesse e la stessa attenzione che abbiamo riservato a quello della Roma”. E sullo stadio della Roma, De Vito risponde all’ex sindaco Marino: “Io mi chiedo come si possa dire che abbiamo fatto un favore ai costruttori se abbiamo ridotto del 60% la cubatura. Le opere pubbliche non verranno sacrificate, si farà comunque il raddoppio della Via del Mare, il ponte ciclo-pedonale verrà' comunque realizzato. Tra l'altro le opere pubbliche cui faceva riferimento Marino del valore di 250 milioni erano state sovrastimate, con la conseguenza che e' stato concesso come corrispettivo una cubatura ben maggiore a quella che doveva essere concessa".