Delio Rossi a 'Di padre in figlio': "Lazio servono rinforzi! Se perdi Biglia prendi Torreira" - VIDEO

Una serata speciale quella all'Auditorium della Conciliazione dove va in scena l'evento "Di Padre in Figlio". Tra i tanti ospiti c'è anche Delio Rossi che ha parlato prima dell'inizio dello spettacolo di Pino Insegno ​ai microfoni di Radiosei e Lalaziosiamonoi.it. I colori biancocelesti sono rimasti nel cuore dell'ex tecnico dei capitolini che non dimentica la Coppa Italia vinta in finale contro la Sampdoria nel 2009: "Stasera sono con quelli che veramente hanno fatto la storia della Lazio. La cosa che ricordo con più piacere è stata la mia ultima partita sulla panchina biancoceleste quella in cui abbiamo vinto la Coppa Italia. Siamo riusciti a riportare i tifosi allo stadio ed è stato bellissimo. I rapporti con la Lazio dopo l'addio? Io non sono capace di tenere i rapporti, Lotito l’ho visto solo una volta da Suor Paola". L'ex allenatore ha parlato anche della squadra di Inzaghi e degli obiettivi della prossima stagione in cui tornerà in Europa. Secondo Delio, la rosa va rinforzata e indica anche il possibile sostituto di Biglia: "Io ho avuto la fortuna di giocare anche la Champions, e se non hai una rosa adeguata fai fatica. Ma io penso che sia Inzaghi che la società lo sappiano. Biglia è difficile da sostituire, però nel caso partisse, io virerei su Torreira della Sampdoria".