Delio Rossi: "Le parole dei senatori come messaggio per la società. Stadio vuoto? Ecco i motivi..."

Le parole di Lulic e Radu, che rimproveravano alla squadra di aver perso lo spirito che li animava durante il ritiro di Auronzo, come messaggio (anche) per la società biancoceleste. Ne è certo, Delio Rossi. Intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, l’ex tecnico dei capitolini ha analizzato le dichiarazioni dei due senatori, soffermandosi poi sullo stadio vuoto e sulla lotta per lo scudetto: “Le parole di Lulic e Radu? I giocatori non pensano mai in modo collettivo, ma singolarmente. Può comunque essere un messaggio alla società biancoceleste. Quando c’ero io a Roma, lo stadio era sempre pieno. Adesso le cose sono cambiate, solo un grandissimo risultato potrebbe riportare la gente allo stadio. Ma non perché i tifosi non amano più la Lazio, ovviamente, ma perché il rapporto con la società è inesistente. Comunque i laziali si esaltano anche nei momenti di difficoltà, basti ricordare la squadra del -9. I giocatori però hanno bisogno di sentire intorno il calore del tifo, ti fa sentire vivo. Chi vincerà lo scudetto? I laziali non devono essere preoccupati, secondo me ci sta una squadra che è superiore a tutti. Sul piano di vista tecnico non c’è paragone. I campionati però si decidono a Marzo, se la Juve dovesse continuare in Champions la Roma potrebbe approfittarne, anche se i giallorossi hanno l’impegno dell’Europa League”.

