Derby, Canigiani: "Ancora disponibilità in Tribuna Monte Mario e Distinti Nord-Est. Riempiamo lo stadio!"

Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 per parlare della vendita dei tagliandi per il derby in programma domani sera. Esaurita Curva Nord e Distinti Nord-Ovest, resta un buon numero di tagliandi per altri settori e Canigiani invita i tifosi a riempire la porzione di tifosi destinata ai biancocelesti: “C’è ancora una buona disponibilità di biglietti nei Distinti Nord-Est e anche in Tribuna Monte Mario. Incentiviamo i nostri tifosi a riempire questi settori perché la partita è davvero importante. Tutti i punti vendita sono abilitati, compreso il Macron Store di Settebagni. C’è possibilità fino alle 19:00 di domani per acquistare il tagliando. Il risultato di sabato deve essere un’ulteriore spinta per gli ultimi tifosi indecisi". Domenica altro match decisivo all'Olimpico contro il Napoli, in quello che è sempre più uno spareggio per il terzo posto: "La gara di domenica contro il Napoli è altrettanto importante, ma siamo concentrati solo sul derby poi da mercoledì penseremo alla squadra di Sarri. Pensiamo gara dopo gara, come dice il mister, ma noi stiamo già ideando ulteriori novità per il futuro”.