Derby, cresce l'attesa: oltre 400 i tifosi della Lazio già presenti a Ponte Milvio - FOTO&VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 18:10 – Continua a riempirsi, Ponte Milvio. Con il passare dei minuti, il numero dei tifosi biancocelesti cresce visibilmente. Ora sono oltre 400 i presenti che con bandiere e sciarpe e a suon di cori stanno colorando la piazza. La Nord si scalda, prima di alzare il sipario allo Stadio Olimpico.

















L'attesa cresce, alle 20.45 manca sempre meno. Simone Inzaghi in conferenza stampa ha chiesto ai suoi testa, cuore e umiltà. Nessun calcolo, quelli si faranno solamente al triplice fischio. Un fattore determinante sarà rappresentato dalla Curva Nord che, proprio come all’andata, ha risposto in massa all’appello della squadra. Settore pieno e scenografia all’entrata in campo dei giocatori: lo show è pronto e studiato nei minimi dettagli. Prima di andare allo stadio, però, tutti a Ponte Milvio, solito punto di raduno. Nonostante la pioggia, infatti, i tifosi biancocelesti presenti sono già 250, con il dato che cresce di minuto in minuto. Sciarpa al collo e qualche coro: così si inganna l’attesa pre derby.