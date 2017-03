Derby, l'esultanza è femmina: da Anna Falchi a Manila Nazzaro, la gioia delle biancocelesti

Il giorno dopo la splendida vittoria della Lazio contro la Roma nella semifinale d'andata di Coppa Italia, il popolo laziale continua a esultare. Il derby non è una gara come le altre e il buongiorno del popolo laziale è stato dolcissimo. Anche la reazione dei tifosi vip non si è fatta attendere soprattutto al femminile. Anna Falchi, grande tifosa laziale e madrina dello scudetto del 2000, ha postato su Facebook una sua immagine con lo status: "Felice per la mia squadra del cuore che seguo sempre. Forza Lazio". Manila Nazzaro, ex Miss Italia e conduttrice di Mezzogiorno in Famiglia su Raidue ha postato su Twitter una serie di foto per esultare. La moglie dell'ex calciatore Francesco Cozza è una laziale doc e lancia una frecciatina ai cugini giallorossi: "Quanto silenzio oggi a Roma... boh... #LazioRoma". Non ha contenuto la gioia nemmeno Paola Caruso, la showgirl grande amica di Keita e tifosa delle aquile. Ha dedicato una storia di Instagram con la foto del l'esultanza dei giocatori a fine partita con il messaggio: "Porto proprio fortuna, evviva!". Si passa poi alle compagne dei calciatori iniziando da Erica Hernanes, moglie del Profeta appena sbarcato in Cina. La brasiliana ha postato la foto dello stemma laziale seguita da una serie di applausi. Gaia Lucariello, compagna del mister dei capitolini Simone Inzaghi, ha postato una foto dell'allenatore biancoceleste con il post: "Un risveglio felice". C'è poi l'attrice Nicole Murgia, sorella di Alessandro e moglie di Andrea Bertolacci, che su Instagram ha immortalato l'ingresso in campo del fratello con un augurio speciale: "Il tuo primo derby, in bocca al lupo fratellino mio". Una giornata speciale e siamo solo all'inizio.

Un risveglio felice #grazie #forzalazio #sslazio #lazio2roma0 #grandelazio #simoneinzaghi #love Un post condiviso da Gaia Lucariello (@gaialucariello) in data: 2 Mar 2017 alle ore 01:01 PST