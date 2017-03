Djordjevic, un gol in 37 presenze in A: nell'era Lotito solo Tare ha fatto peggio

Ventitré minuti con il Cagliari: Filip Djordjevic rivedeva il campo domenica scorsa dopo un mese. Dalla sfida con l'Empoli in cui ha calcato il manto erboso negli ultimi 12 minuti della gara con i toscani, Filip non aveva più giocato. D'altronde, la punta serba era tra i maggiori indiziati a lasciare la Capitale, nella finestra invernale di mercato. Rimasto a Roma, alle spalle di Ciro Immobile, il centravanti ex Nantes si è dovuto accomodare in panchina. Poche occasioni: Filip ha siglato una sola rete in 1.476 minuti in serie A - come sottolineano le statistiche di Lazio Page - un dato negativo che non ha precedenti tra gli attaccanti biancocelesti nell'era Lotito. Il serbo ha segnato una rete in 37 presenze, tra i centravanti passati a Formello dopo il 2004, solo Igli Tare ha fatto peggio (1 gol in 45 presenze).