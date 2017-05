ESCLUSIVA Radiosei - Agostinelli: “La Lazio ha allentato la presa dopo la finale. Il mercato? Big da confermare”

La Lazio perde con l’Inter e, dopo una grande stagione, non riesce a salutare nel migliore dei modi il proprio pubblico. La partita però è stata condizionata pesantemente dalla direzione di Di Bello che ha espulso Keita e Lulic. Andrea Agostinelli è intervenuto ai microfoni di Radiosei per dire la sua: “Orrori arbitrali ieri sera, soprattutto quello su Keita. La Lazio non era partita male ma quando ci sono episodi negativi, se non ci sono obiettivi si fa fatica a reagire. Inconsciamente il giocatore non riesce a tenere alta la concentrazione, quindi dopo la finale di Coppa Italia la squadra ha lasciato qualcosa per strada. A Crotone ci sarà un ambiente infernale: i calabresi giocheranno alla morte perché l’Empoli a Palermo non se la porta da casa. Per i biancocelesti perdere il quarto posto può essere una motivazione importante. Lo Scida poi è come una gabbia, un campo dove la palla non va mai fuori”. La chiusura sulle parole di Inzaghi sulla necessità di tenere i big: “La forza di un allenatore si conquista giorno dopo giorno e quando le cose vanno bene il coltello è dalla parte del manico. Simone credo che dica cose vere, indipendentemente dal momento, perché prima o poi le milanesi torneranno grandi. Importante è confermare i punti di forza come i 40 gol di Immobile e Keita. La Lazio deve rafforzarsi a centrocampo e sugli esterni di difesa, ovviamente se va via de Vrij anche un centrale. Una punta di riserva deve essere acquistata, ma sui titolari la squadra sta bene. Il Papu Gomez lo prenderei subito”.