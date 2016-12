ESCLUSIVA Radiosei - Agostinelli: “Non si può criticare Inzaghi per mancanza di coraggio. La Lazio lotterà per l’Europa League, non per la Champions”

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

Una battuta d’arresto amara che frena la corsa dei ragazzi di Inzaghi verso la Champions. Il tecnico piacentino, che alla vigilia aveva parlato di obiettivi cambiati alla luce della classifica, ora dovrà stimolare una reazione alla ripartenza contro il Crotone per chiudere alla meglio il girone d’andata. Andrea Agostinelli ha parlato ai microfoni di Radiosei per dire la sua sul momento: “La Lazio esce ridimensionata, ma non Inzaghi: il primo tempo la squadra ha giocato una grande partita, la cosa da chiedersi è perché capita spesso questo calo nella ripresa. L’aspetto mentale incide, ma si trascura troppo quello fisico che l’allenatore deve verificare con il suo staff vista la frequenza. Non esiste che si critichi Simone per mancanza di coraggio. In avvio era una Lazio bella ed equilibrata, non c’entrava il Keita in più o in meno, forse il problema è la poca reazione alle difficoltà: è preoccupante perché ora prende la paura ogni volta che si subisce un gol”. L’ex centrocampista ha proseguito analizzando la prestazione dei singoli: “Immobile ha un modo di giocare sempre utile alla squadra, ma in questo momento gira un po’ troppo storto. L’attaccante ideale deve essere cinico come Icardi, però anche bravo a giocare come fa Ciro. Fossi io l’allenatore cercherei di tranquillizzarlo e renderlo sereno, nel calcio esistono momenti così. Tra il primo e il secondo tempo Biglia, Parolo, Milinkovic erano giocatori diversi. Forse erano appagati per l’ottima prestazione però se non si fa gol, arriva il momento che la squadra avversaria sale e può andare in vantaggio. Importante a quel punto è la reazione”. In conclusione la lotta per l’Europa: “L’Inter ha fatto bene a cambiare il tecnico e rientrerà nella lotta per il quarto-quinto posto. Non credo che dopo una sconfitta sia necessario cambiare progetti, si va avanti contando sull’ottima classifica: serve equilibrio nell’analizzare i risultati. La Lazio secondo me deve ambire all’Europa League, ma sarà una bella lotta, la Champions meglio lasciarla stare. Juventus e Napoli sono le più forti, al terzo posto la Roma, poi le milanesi con i biancocelesti”.

