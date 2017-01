ESCLUSIVA Radiosei - Agostinelli: "Ricevere la maglia della Lazio, la più grande emozione! Lombardi? Meglio di L. Alberto"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Oggi per Andrea Agostinelli è come se compiesse gli anni uno di famiglia. Alla Lazio, approdò nel '73. Due anni nelle giovanili, poi il calcio dei grandi. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex centrocampista biancoceleste ha celebrato il club capitolino, giunto oggi al suo 117esimo anno di vita: "La Lazio fa parte della mia vita, come la mia famiglia. Ci sono altre cose, ma la Lazio dopo la mia famiglia, è una delle cose che più mi sento di rappresentare. Il mio primo giorno è indimenticabile: mi sono messo una maglia per l'allenamento e mi sentivo emozionato. Mi ricordo il momento, quando me la diedero, avevo appena 15 anni. E' il momento più tenero ed emozionante, ancora mi ricordo, mi trovavo in uno stanzino quando me la consegnarono. Era l'inizio della preparazione, la mia prima volta con quella maglia. Quando vai via e non sei felice di lasciare quella squadra, come è successo a me, ti viene un po' di acredine: quando giocavo contro la Lazio volevo far vedere che ero bravo. Ma più passa il tempo, più cresci, e più sei attaccato a questa maglia, alle tue origini. Non sono cose razionali, sono cose che partono dal cuore. Il primo giorno è stato il più bello di tutta la mia carriera, da lì è cominciata ogni cosa". Si volta pagina: uno sguardo al presente, la complicata vittoria contro il Crotone: "La Lazio ha meritato di vincere, ma per onestà si deve dire quanto piova sul bagnato per le piccole squadre. Festa ha fatto tante belle parate, la buona sorte gli ha dato una mano in alcune occasioni, ma il loro gol era regolare. Quindi siamo stati bravi, ma anche fortunati. Lombardi mi piace molto, riesce a inserirsi sempre nelle azioni fondamentale: gol annullato di Lombardi, rigore procurato da Lombardi. Luis Alberto? Ha le qualità, ma mi ha convinto più di Cristiano". Il mercato è nel vivo, i sostenitori biancocelesti sognano il salto di qualità: "La Lazio globalmente è stata sempre tra le 5-6 del Campionato, questo è il dato positivo. La tifoseria chiede il passo in più, serve farlo con investimenti, rischiando qualcosa, difficile conciliarlo con la parità di bilancio. Non credo nella Champions, ma stiamo facendo bene per lottare per l'Europa League, ma non è facile".

