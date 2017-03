ESCLUSIVA Radiosei - Facco: “Il derby l’ha vinto Inzaghi! Ora avanti sulle ali dell’entusiasmo…”

Scacco matto di Inzaghi alla Roma. Dopo la sconfitta in campionato il mister biancoceleste prepara una partita incredibile in cui soverchia le gerarchie e abbatte un tabù che durava dallo storico 26 maggio. Di questo avviso è Mario Facco, intervenuto ai microfoni di Radiosei: “Una gara perfetta vinta da Inzaghi che ha fatto un capolavoro con il poco che aveva a disposizione: è riuscito a mettere in campo una squadra che si è difesa e si è resa anche molto pericolosa. Questa volta il tecnico è riuscito a motivare giocatori che avevano giocato poco e non davano troppe garanzie. La Roma ha un pizzico di qualità in più, ma Simone si è superato. Sapeva perfettamente che doveva raschiare il barile per trovare giocatori in grado di competere. Abbandonato dalla società perché il mercato è stato quello che è stato, con l’aggiunta degli squalificati, la sua bravura è stata nel rinforzare la difesa non rischiando nulla e sorprendendo Spalletti. La vittoria è di Inzaghi e del suo staff”. Un cenno su due dei protagonisti: “Milinkovic ormai è un giocatore universale, sa fare gol e unisce qualità al gioco a centrocampo. C’era preoccupazione intorno a Lukaku ma ha fatto quello che doveva fare: Lulic è importante per la Lazio ma il belga lo ha sostituito bene”. Un occhio al futuro: “Voglio sperare che la squadra ora vada avanti sulle ali dell’entusiasmo. Non è stata aiutata dal direttore sportivo e dal presidente quindi deve contare solo sulle sue forze. L’obiettivo qualificazione è ancora da raggiungere, ma è stato importante non prendere gol in casa. Il vantaggio è buono però l’atteggiamento di ieri deve rimanere immutato per ottenere il pass per la finale”.

