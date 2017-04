ESCLUSIVA Radiosei - Facco: "Lazio più forte della Roma. L'andata il vero capolavoro di Inzaghi"

Vera e propria euforia nell’ambiente Lazio dopo l’eliminazione della Roma dalla Coppa Italia. La squadra, seppur felice per la grande prova superata, prova a concentrarsi su un altro confronto fondamentale per la stagione, quello contro il Napoli di domenica. Mario Facco è intervenuto ai microfoni di Radiosei per dire la sua sul derby e tutto il resto: “C’erano tutti presupposti per fare una bella partita e così è stato. C’è un dispiacere relativo per aver perso la partita perché sul 2-1 c’era l’occasione di chiudere la pratica. La sfida è finita come voleva la Lazio con il passaggio del turno che lascerà il segno sulle prossime sfide. I biancocelesti si sono dimostrati più squadra, quindi più forti. La classifica parla di un campionato completo, mentre le due semifinali sono una cosa fresca: i ragazzi di Inzaghi hanno meritato quindi al momento sono superiori alla Roma. La finale di Coppa Italia è il coronamento di un’annata strepitosa, durante il cammino si eliminano squadre importanti come Inter e Roma. Non sarà facile contro la Juventus ma la Lazio farà la sua partita”. Su Inzaghi e alcuni dei suoi: “Di Inzaghi c’è tanto, quasi tutto. La prova del nove è stata all’andata contro i giallorossi quando aveva degli squalificati, un capolavoro. Per tutto l’anno ha fatto scelte giuste, è un allenatore giovane e sta gestendo bene lo spogliatoio: qualche problema c’è stato e l’ha risolto. Bravo Inzaghi. Su Lukaku non sono stato tenero, non lo conoscevo e mi ha sorpreso positivamente. Ha personalità, forse è un azzardo farlo giocare in difesa, però insegnargli la fase difensiva non è troppo difficile. Il belga è un possibile titolare come Bastos e Wallace. Milinkovic era partito un po’ così, non si conosceva la sua posizione in campo, poi l’abbiamo scoperta. Tecnicamente è molto bravo, per lui vedo un ottimo futuro. Per il momento sta facendo la differenza e questo è un bene per tutta la squadra”. Un occhio alla sfida di domenica: “La Lazio è tutta la stagione che tira a fare punti, e arrivare a questo punto al quarto posto è un fiore all’occhiello. Per adesso il campionato è strepitoso, non ha mai mollato e ha resistito sempre nelle zone alte. Lazio-Napoli sarà uno scontro tra due grandi squadre. Il Napoli forse gioca meglio di tutti, con questi palloni che riesce a mettere dietro le spalle dei difensori avversari. Prendono dei gol e i biancocelesti devono mettere a nudo questo aspetto. I partenopei sono più forti della Roma quindi serve massima attenzione. La mentalità vincente si acquisisce con un gran lavoro, con i soldi e le entrate. Certo migliorare si può, spesso la società ha sprecato le occasioni, ma sono discorsi vecchi”.